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Ankara merkezli 29 ilde FETÖ'nün 'çalışma evleri' operasyonunda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Örgütün "kurum sınavlarına hazırlık çalışma evleri"ne yönelik soruşturmada kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak, Tanju Özkaya   | 29.03.2022
Ankara merkezli 29 ilde FETÖ'nün 'çalışma evleri' operasyonunda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "kurum sınavlarına hazırlık çalışma evleri"ne yönelik soruşturmada aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2014-2016 yılları arasında örgüt tarafından Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan, her biri kod isimle anılan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda söz konusu evlerde kaldığı dönemde şahsi telefonlarını kullanmayarak, eve tahsis edilmiş hatlar üzerinden yakınlarıyla görüştüğü belirlenen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 29 ilde aralarında aktif kamu görevlilerinin de olduğu şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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