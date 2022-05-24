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Ankara merkezli 16 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 53 gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 53 zanlıdan 48'i yakalandı.

Sefa Şahin   | 24.05.2022
Ankara merkezli 16 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 53 gözaltı kararı verildi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda örgütün mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hattı üzerinden irtibat kurduğu belirlenen, hakkında örgüt üyelik ve iltisakını gösteren tanık beyanı, ankesörden görüşme, ardışık ve periyodik arama ile ByLock gibi deliller bulunan 53 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 1'inin kamudan istifa ettiği, 31'inin ihraç edildiği, 21'inin ise halen görevde olduğu belirlendi.

Ankara merkezli 16 ilde şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonda 48 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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