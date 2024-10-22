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Ankara Kalkınma Ajansının Genç İstihdam Projesi gençlere kariyer fırsatı sunacak

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan Genç İstihdam Projesi kapsamında 178 genç yeni kariyer fırsatıyla buluşacak.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Ankara Kalkınma Ajansının Genç İstihdam Projesi gençlere kariyer fırsatı sunacak

Ankara

Ajanstan, 2024 Yılı İstihdam Garantili Nitelikli Genç Yazılımcı Yetiştirme Destek Programı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, gençlerin nitelikli istihdamını artırmak amacıyla program bünyesinde başlatılan Genç İstihdamı Projesi'yle yazılım sektöründe 35 yaşından gün almamış 178 gence yeni kariyer fırsatı sunulacak.

Projeye, Ankara'da ve 2023 yılında deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ) ikamet edenler başvurabilecek.

Projeye, üniversitelerin sayısal veya eşit ağırlık puan türüyle öğrenci kabul eden 4 yıllık veya üstü bölümlerden ya da 2 yıllık Bilgisayar Programcılığı, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Siber güvenlik, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Mobil Teknolojileri veya bilişimle ilintili bölümlerinden mezun olanlar başvuru yapabilecek.

Eğitimler çevrim içi ortamda canlı gerçekleştirilecek. Yararlanıcıların, eğitimlerin en az yüzde 90'ına katılması zorunlu olacak.

Bütçesi 11 milyon 132 bin 874 lira olan projede, kişi başı destek tutarı 62 bin 544 lira, ajans faiz destek oranı ise yüzde 100 olarak belirlendi.

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