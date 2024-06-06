Dolar
32.23
Euro
35.11
Altın
2,374.48
ETH/USDT
3,824.00
BTC/USDT
70,909.00
BIST 100
10,279.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva, sergi salonunda düzenlenen "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: 7 Bölgede Türk Mutfağı" sergisini gezdi. - VTR -
logo
Gündem

Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak uyarısı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara il merkezinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak uyarısı
Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına soruşturma
Türkiye ve Özbekistan arasında enerji dönüşümü protokolü imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile ticaret hacmimizi 3 milyar doların üzerine çıkardık
İletişim Başkanı Altun'dan Özbekistan'la medya, iletişim alanında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama

Benzer haberler

Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara’daki 7 milyar 500 milyon liralık taşınmaz ihalesinin kazanını Gamador İnşaat oldu

Ankara'da kamyonetin çarptığı 11 araçta hasar meydana geldi

Srebrenitsa Soykırımı 29'uncu yılında Ankara'da Boşnak tanıkların gözünden anlatıldı

Srebrenitsa Soykırımı 29'uncu yılında Ankara'da Boşnak tanıkların gözünden anlatıldı
Bitlis'te kuduz nedeniyle ölen çocuğun yakınları sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor

Bitlis'te kuduz nedeniyle ölen çocuğun yakınları sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor
Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu bölgesinde sağanak uyarısı

Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu bölgesinde sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet