Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara il merkezinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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