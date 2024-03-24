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Ankara için yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Cankut Taşdan  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
Ankara için yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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