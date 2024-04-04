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Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangına ilişkin soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cemil Murat Budak  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangına ilişkin soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı

Ankara

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen yangınla ilgili mahallinde yapılan araştırmalar sonucunda yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E, A.E.İ, F.E.A, A.E.İ. ve M.E.İ'in Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

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