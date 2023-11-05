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Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyaretini protesto etti

Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyareti ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 05.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyaretini protesto etti Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Blinken'ın Türkiye'ye gelişini protesto etmek için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Yasemin Öğüt, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere toplam 9 bin 700 Filistinlinin şehit olduğunu, en az 35 bin Filistinlinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıların tüm dünyada lanetlenirken Batılı yöneticiler ile medyanın katliamların ortağı olduğunu belirten Öğüt, Blinken'in Türkiye ziyaretine tepki gösterdi.

Öğüt, açıklamasında şunları kaydetti:

"İşgal altındaki topraklara bir Yahudi olarak gelip bir savaş suçlusu olarak ayrılan Blinken, Türkiye'ye işgali normalleştirmek için geliyor. İşgalciler ve destekçileri, 240 esiri Hamas'ın elinden almak için aciz bir arayışa girişiyorlar. Bu esirlerin tam 10 katını yıllardır açık hava hapishanesinde tutan Siyonistlere ise kimse bir şey demiyor. Çocuklarımızın bedenleri yıkıntılar altında paramparça edilmişken zalimler hala işgalcilerin kendini savunma hakkından bahsediyor. Batı devletleri ve medyası bütün güçleriyle Filistin halkının üstüne saldırıyor. Bütün bu suçlar açıkça işlenirken Blinken Türkiye'ye gelerek Hamas ile ilişkilerin kesilmesini talep edecek. Bizlerse işgale karşı direnmenin terör değil izzet olduğunu haykırıyoruz."

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