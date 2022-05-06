Ankara Emniyeti iki ayda 660 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı
Ankara Emniyet Müdürlüğünün mart ve nisanda FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarında 660 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.
Bu kapsamda 1 Mart-30 Nisan tarihlerinde FETÖ'nün adalet, emniyet, jandarma, hava ve kara kuvvetleri ile diğer kurumlardaki yapılanmasına yönelik 19 operasyonda 660 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 189'unun etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.
Zanlıların beyanda bulunduğu 2 bin 503 kişiden 909'unun FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet yürüttüklerinin ilk kez tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.