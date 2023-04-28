Dolar
19.46
Euro
21.42
Altın
1,985.97
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,789.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitedeki binada çıkan yangın, kontrol altına alındı
logo
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) yapılan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aykut Karadağ  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin 2011 KPSS sorularını usulsüz şekilde önce alarak sınava girdikleri, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında KPSS'ye mensuplarını hazırlamak amacıyla örgütün mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıkları belirlendi.

Buralarda "ev abiliği" yaptıklarına dair haklarında etkin pişmanlık beyanları, mahrem imam irtibatı ve ardışık arama kaydı bulunduğu tespit edilen 4 kişi ile ByLock kullandığı belirlenen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde başlatılan operasyon devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi
Küçükçekmece’de halı imalathanesindeki yangına müdahale sürüyor
Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi
Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Önal, BMGK'de düzenlenen Suriye konulu oturumda konuştu

Benzer haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

MİT tarafından Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Cintosun Elazığ'da tutuklandı

Yargıtay Koza İpek Holding davasında verilen mahkumiyet ve müsadere kararlarını onadı

Yargıtay Koza İpek Holding davasında verilen mahkumiyet ve müsadere kararlarını onadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet