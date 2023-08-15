Ankara Çubuk'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Ankara
İlçeye bağlı Eğriekin Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, Çubuk Orman İşletme Şefliğinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Ankara, Çubuk ve Akyurt itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
Ekiplerin iş makineleriyle kontrol altına almaya çalıştığı yangına, bir helikopterle de havadan müdahale ediliyor.
Öte yandan, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
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