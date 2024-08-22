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Ankara-Bolu sınırındaki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Ankara-Bolu sınırında meydana gelen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Abdullah Sarica, Cemil Murat Budak  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Ankara-Bolu sınırındaki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, dün Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, şüpheli İ.G. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sev edilen şüpheli, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı.

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