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Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Hafif, Gazze'deki hak ihlallerini UCM'ye taşıyacak

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif, Gazze'deki hak ihlalleriyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) dilekçe göndereceklerini bildirdi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Hafif, Gazze'deki hak ihlallerini UCM'ye taşıyacak Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Hafif, Yeryüzünde Adalet Platformu Kadın Hukukçular ile Kudüs ve Hukuk grubunca hazırlanan "Filistinli Çocuklara Yönelik Hak İhlalleri Raporu"nun kamuoyuyla paylaşılması için Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen programa katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere binlerce Filistinli'nin mağdur olduğunu belirten Hafif, İsrail'in sivil halka karşı uygulamalarını soykırım olarak nitelendirdi.

Filistinlilere yönelik yıllardır süregelen insan haklarına aykırı eylemlere uluslararası toplumun sessiz kaldığını vurgulayan Hafif, şunları kaydetti:

"Baro olarak hak ihlallerine karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracağız. Orası bizim muhatabımız ve bütün dünyanın gözünün içine baktığı kurumsa, oraya dilekçelerimizi göndermek suretiyle susmamış, haykırmış olacağız. Ortada tüm insanlığın gözü önünde suç işleniyor. Dileriz yapacağımız başvuru mahkemeyi harekete geçirir."

"Söz konusu hak ihlalleri çok sayıda rapora konu edildi"

Yeryüzünde Adalet Platformu üyesi Elif Yurtoğlu da 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlatarak, Birleşmiş Milletlerin hazırladığı çocuk hakları raporuna değindi.

"Filistinli Çocuklara Yönelik Hak İhlalleri Raporu" ile kadınlar ve çocuklara yönelik ihlallere dikkati çekmek istediklerini belirterek, "Raporda yer alan birçok insan hakları ihlali, uluslararası örgütlerce de tespit edilerek yıllardır çok sayıda rapora konu edilmiştir." dedi.

Filistinli çocuklara yönelik hak ihlalleriyle ilgili raporun paylaşıldığı programa, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve davetliler katıldı.

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