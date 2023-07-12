Dolar
26.14
Euro
28.83
Altın
1,934.33
ETH/USDT
1,888.40
BTC/USDT
30,725.00
BIST 100
6,367.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdürüyor
logo
Gündem

Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İsmet Karakaş  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Kararlara göre, Genç Anadolu Partisi'nin 2016 ile 2017, Türkiye İşçi Partisi, Komünist Parti, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Adalet Partisi ve Anavatan Partisi'nin 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemini yarın görüşecek
Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Düzce'de selden etkilenen ailelere 5'er bin liraya kadar destek verilecek
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson'un eşi Birgitta Ed ile görüştü

Benzer haberler

Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nadir toprak elementlerine yönelik bazı yönetmelikler yürürlükten kaldırıldı

Bazı vergi ve harç oranlarında artış yapıldı

Bazı vergi ve harç oranlarında artış yapıldı
TCMB, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi için zaman aralığını genişletti

TCMB, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi için zaman aralığını genişletti
TÜBİTAK 214 aday araştırmacı istihdam edecek

TÜBİTAK 214 aday araştırmacı istihdam edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet