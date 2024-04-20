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Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de

Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Alper Şaşmaz  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ın AYM üyeliğine seçildiği belirtildi.

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