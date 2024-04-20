Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ın AYM üyeliğine seçildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.