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Anadolukavağı’nda gemi ile tekne çarpıştı, iki kişi yaralandı

Anadolukavağı önlerinde bir gemi ile gezi teknesinin çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı.

Muhammed Gencebay Gür   | 04.12.2021
Anadolukavağı’nda gemi ile tekne çarpıştı, iki kişi yaralandı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''M/V KARADENİZ-5 gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesinin Anadolukavağı önlerinde birbirlerine çatması üzerine KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye intikal etmiştir. İki kişinin hafif yaralandığı maddi hasarlı olayda, can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır'' ifadeleri kullanıldı.

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