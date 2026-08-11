Anadolu Üniversitesi, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun kapsamında yükseköğretime geri dönmeye hazırlanan öğrencilere örgün eğitim, yatay geçiş ve açıköğretimin yanı sıra ikinci üniversite imkanı da sunuyor.

Anadolu Üniversitesi öğrenci affından yararlanacaklara farklı eğitim seçenekleri sunuyor Anadolu Üniversitesi, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun kapsamında yükseköğretime geri dönmeye hazırlanan öğrencilere örgün eğitim, yatay geçiş ve açıköğretimin yanı sıra ikinci üniversite imkanı da sunuyor.

Anadolu Üniversitesi, "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında öğrenci affından yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna yeniden kayıt yaptıracak veya Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı itibarıyla taban puan şartını sağlayacak öğrenciler ile farklı diploma programlarından yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri Eskişehir'deki kampüs yaşamıyla buluşturmayı hedefliyor.

Çalışma hayatı, ikamet edilen şehir veya farklı nedenlerle örgün eğitime devam edemeyecek öğrenciler, şartları sağlamaları halinde Açıköğretim Fakültesindeki eşdeğer programlara yatay geçiş imkanından yararlanabilecek.

Üniversite tarafından hayata geçirilen yeni nesil açıköğretim modeli kapsamında öğrencilere esnek ve dijital öğrenme imkanları da sunuluyor. Bu kapsamda öğrenciler müfredatlarının yüzde 25'ini seçmeli derslerden oluşturabiliyor. Yapay zeka, veri okuryazarlığı ve siber güvenlik gibi alanlarda edinilen beceriler mikro yeterlilikler ve dijital rozetlerle belgelendirilebiliyor. Öğrenciler bu rozetleri "LinkedIn" gibi dijital platformlarda paylaşabilirken elde edilen mikro yeterlilikler transkriptlere de işlenebiliyor.

Mikro yeterlilikler kapsamında öğrenciler, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi'nin 24 krediye kadar ders muafiyetinden yararlanarak mezuniyet süreçlerini öne çekebilirken, ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran başarılı öğrenciler de 3 yıl içinde mezuniyet imkanından yararlanabiliyor.

Af düzenlemesi kapsamında örgün bir yükseköğretim programına yeniden dönen öğrenciler, eğitimlerine devam ederken Açıköğretim Fakültesi üzerinden ikinci bir üniversite programına kayıt yaptırabilecek.

Öğrenci affından yararlanarak yatay geçiş yapmak, Açıköğretim Fakültesi imkanlarından faydalanmak veya sınavsız ikinci üniversite kapsamında eğitim almak isteyen adaylar, başvuru koşullarına ve süreçlere ilişkin ayrıntılı bilgiye "anadolu.edu.tr" ve "ikinciuniversite.anadolu.edu.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

"Türkiye'nin en mutlu kampüsünde eğitim almaya davet ediyorum"

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AA muhabirine, bugüne kadarki en kapsamlı öğrenci affının Türk yükseköğretimine hayırlı olmasını diledi.

Daha önce eğitimlerini yarıda bırakmış kişileri üniversitelerine beklediklerini kaydeden Adıgüzel, "Öncelikle onları Anadolu Üniversitesine uygun bir bölüme yatay geçiş yaparak Türkiye'nin en mutlu kampüsünde eğitim almaya davet ediyorum." diye konuştu.

Fotoğraf : Zehra Ongan/AA

Adıgüzel, şu anda örgün eğitime dönme imkanı olmayan öğrencilere açıköğretime geçme fırsatı sunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Herhangi bir örgün eğitimde eğitimini yarıda bırakmış ve şu anda aftan yararlanan kişiler, açıköğretimdeki bir bölüme yatay geçiş yaparak eğitimlerine devam edebiliyorlar. Bu büyük fırsatı eğitimi yarıda bırakmış ve dönmek isteyen bütün öğrencilere mutlaka tavsiye ediyorum. Bir diğer fırsat ise ister örgün eğitimde olsun isterse afla gelecek öğrenciler olsun, ikinci üniversite kapsamında mutlaka Anadolu Üniversitesi'ne bir bölüm tercih etmelerini tavsiye ediyorum."

Üniversitenin 50 farklı bölümüyle bütün öğrencilere çift anadal yapma imkanı sunduğuna değinen Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Aftan yararlanan kişiler de çift anadal yapabilirler. Anadolu Üniversitesinde açıköğretimde herhangi bir bölümde ikinci bir üniversiteyi sınavsız olarak okuyabilirler. Örgün eğitime dönen, aftan dönen öğrenciler açıköğretimde bir bölüm tercih ederlerse, örgün eğitimdeki eğitimleri sona erse bile açıköğretimdeki eğitimlerine devam edebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Adıgüzel, örgün eğitime devam edemeyecek öğrencilere açıköğretimde okuma imkanı da sunulduğuna dikkati çekerek, "Diğer bir fırsat ise Türkiye'deki bütün öğrencilere ikinci üniversite kapsamında sınavsız bir şekilde çift anadal yapma imkanı sunuyor. Anadolu Üniversitesinin kapıları Türkiye'deki yükseköğretimdeki herkese açık. Affın bütün öğrencilere, Türk yükseköğretimine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.