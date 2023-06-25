Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,892.10
BTC/USDT
30,589.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle oluşan yoğunluk devam ediyor.

Ömer Ürer, Zafer Göder  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu Fotoğraf: İsmail Kabasaka/AA

Düzce

Otoyolun Düzce geçişi, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü viyadükler ile Bolu Tüneli girişi mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Düzce İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Dağı geçişinde dron destekli denetim yapıyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, denetimlerin devam ettiği Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişindeki polis ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi, çikolata ikram ettiği sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Polis, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan sürücülerin araç plakalarına cezai işlem uyguluyor.

Bu arada Bolu Dağı Tüneli ve Köroğlu rampalarındaki trafik akışı, hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
Mahra'nın babası sahipsiz köpek sorunuyla mücadelesini sürdürüyor
Iğdır'da su kanalına düşen büyükbaş hayvan kepçeyle kurtarıldı
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor
Bakan Uraloğlu, bazı köprü ve otoyollar ile havalimanlarında araç ve yolcu rekoru kırıldığını bildirdi

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor

Yollarda bayram yoğunluğu başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram trafiği başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram trafiği başladı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet