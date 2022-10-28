Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.
Düzce
Otoyolun Beyköy, Kaynaşlı, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
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