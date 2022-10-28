Dolar
18.61
Euro
18.56
Altın
1,655.82
ETH/USDT
1,510.70
BTC/USDT
20,252.00
BIST 100
3,934.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

Ömer Ürer   | 28.10.2022
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Düzce

Otoyolun Beyköy, Kaynaşlı, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
ABD'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
Mersin'de 15 terör şüphelisine yönelik operasyon düzenlendi
Türkiye ve dünya gündemi
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentine ilk Diyanet Camii açıldı

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Yeniçağa Kuş Cenneti'nde sis güzel görüntü oluşturdu

Düzce'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle gemi geçişlerine açıldı
Kars'ta yoğun sis etkili oldu

Kars'ta yoğun sis etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet