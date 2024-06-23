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Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde tatil dönüşü hareketliliği sürüyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Göksel Cüneyt İğde  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde tatil dönüşü hareketliliği sürüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu/Düzce

Otoyolun Bolu kesimi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Çaydurt, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolunun Karabük-Gerede kesiminde de yer yer araç sayısı artıyor.

Düzce geçişi İstanbul istikametinde Üçköprü, Kaynaşlı, Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında araç hareketliliği devam ediyor.

Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde zaman zaman ulaşımda yoğunluk görülüyor.

Bu arada İstanbul istikameti Yeşilyayla ve Hendek gişeleri arasında meydana gelen hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle ulaşım aksıyor.

Otoyol ile kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

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