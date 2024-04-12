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Ramazan Bayramı'nın son günündeki trafik durumuna ilişkin Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Köroğlu Rampaları kesiminden yayındayız. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bayram tatili dönüşü hareketliliği başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin araçlarıyla dönmeye başlaması hareketliliğe neden oldu.

Zafer Göder  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bayram tatili dönüşü hareketliliği başladı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı araçlarıyla yola çıkmaya başladı.

Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler bölgede çalışma yürütüyor.

Dönüş trafiğinin yarın ve pazar günü artması bekleniyor.

Otoyolun Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

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