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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı trafik kazalarında 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı trafik kazalarında 1 kişi yaralandı.

Zafer Göder  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı trafik kazalarında 1 kişi yaralandı

Bolu

Otoyolun İstanbul istikameti Köroğlu rampaları mevkisinde sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı. Kazayı fark edenlerin yavaşlaması sonucu iki ayrı noktada otomobil ile kamyonun, yolcu otobüsü ile panelvanın karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bölgede ulaşımın bir süre aksamasına neden oldu.

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