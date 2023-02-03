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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 03.02.2023
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Otoyolun İstanbul istikameti Çaydurt mevkisinde 2 tır, yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik ekipleri, ulaşımı Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Ekipler kazaya karışan bazı araçları yoldan kaldırdı.

Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikametinde, ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

Ekipler, yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, aynı mevkide 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ise yaralanan olmadı.

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