Dolar
18.63
Euro
19.63
Altın
1,803.00
ETH/USDT
1,273.20
BTC/USDT
16,923.00
BIST 100
5,046.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında refüje çarpan tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında, tırın refüje çarpması sonucu otoyolun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1,5 saat aksadı.

Zafer Göder   | 01.12.2022
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında refüje çarpan tır ulaşımı aksattı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

 Seyfi Akbaş idaresindeki 31 AJR 829 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesiminde arıza yaptı. Sürücünün kontrol amacıyla araçtan inmesinin ardından tır, geri giderek refüje çarptı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde 3 şerit ulaşıma kapandı. Bir süre emniyet şeridinden sağlanan ulaşım, tırı kurtarma çalışmasının başlatılmasıyla durduruldu. Güzergahı kullanan araçlar, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından yeniden sağlandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce Valisi Atay: Depremin ardından kente ulaşan 290 konteynerden 169'unun kurulumu tamamlandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında refüje çarpan tır ulaşımı aksattı
Malatya'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Avcılar'da yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı
MGK Bildirisi: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyecek

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında refüje çarpan tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında refüje çarpan tır ulaşımı aksattı

Bolu ve Karaman'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

Abant'a mevsimin ilk karı yağdı

Bolu'da bir gencin deprem olurken üçüncü kattan atlama anı kameraya yansıdı

Bolu'da bir gencin deprem olurken üçüncü kattan atlama anı kameraya yansıdı
Bolu'nun milli ve tabiat parkları ara tatilde ziyaretçilerin gözdesi oldu

Bolu'nun milli ve tabiat parkları ara tatilde ziyaretçilerin gözdesi oldu
Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet