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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimindeki karlar temizlendi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi İstanbul istikametinde ulaşım, gece yol kapatılarak yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından normal seyrinde ilerliyor.

Zafer Göder   | 29.01.2022
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimindeki karlar temizlendi

Bolu

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler kesiminde yoğun yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 120 santimetreye ulaştı.

Yağışın etkili olduğu dönemde zaman zaman kapanan otoyolun sol ve sağ şeritlerinde kar birikintileri oluşması nedeniyle ulaşım bir süre 2 şeritten sağlandı.

Karayolları ekipleri, ulaşımın yeniden 3 şeritten ve sorunsuz sağlanması amacıyla kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Otoyolun Bolu Dağı kesiminde yol kenarında biriken karı temizlemek için İstanbul yönü ulaşıma kapatılarak saat 01.00'de başlatılan çalışma, saat 03.30 sıralarında tamamladı.

Ekiplerin kar temizleme çalışmasının ardından bölgede trafik akışı normal seyrinde sağlanmaya başlandı.

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