Dolar
13.52
Euro
15.10
Altın
1,783.16
ETH/USDT
2,483.80
BTC/USDT
37,196.00
BIST 100
1,988.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, kar temizleme çalışması nedeniyle İstanbul yönü geçici olarak ulaşıma kapatılacak.

Zafer Göder   | 28.01.2022
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatılacak

Bolu

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, otoyolun Bolu Dağı Tünel Bölgesi'ndeki viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için çalışma yürütülecek.

Bu kapsamda otoyolun İstanbul yönü, 29 Ocak'ta 01.00-03.30 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.

Otoyolun kapalı olduğu saat diliminde ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 878 bin 467'ye yükseldi
Rusya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı 100 bine yaklaştı
Şanlıurfa'nın Kovid-19 aşı oranı mevsimlik tarım işçileriyle yükselecek
Günlük Kovid-19 vakaları son bir ayda 3 kattan fazla arttı
Fransa'da 392 bin 168 Kovid-19 vakası belirlendi

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatılacak

Bolu Dağı'nda hafif kar etkili oluyor

Yolcu otobüslerine Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçiş izni verilmeye başlandı

Yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçişine izin verilmiyor

Yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçişine izin verilmiyor
İstanbul ile Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu trafiğe açıldı

İstanbul ile Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu trafiğe açıldı
Sakarya Valiliği kar yağışı nedeniyle otoyolda bekleyenlere çorba ikram etti

Sakarya Valiliği kar yağışı nedeniyle otoyolda bekleyenlere çorba ikram etti