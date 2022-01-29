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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi geçici olarak ulaşıma kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara yönü, kar temizleme çalışması nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılacak.

Zafer Göder   | 29.01.2022
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi geçici olarak ulaşıma kapatılacak

Bolu

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Bolu Dağı Tünel Bölgesi'ndeki viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için çalışma yürütülecek.

Bu kapsamda otoyolun Ankara yönü, 30 Ocak'ta 01.00-04.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.

Otoyolun kapalı olduğu saat diliminde ulaşım, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacak.

İstanbul istikametinde viyadüklerin üzerindeki kar yığınları 01.00-03.30 saatlerinde yapılan çalışmayla temizlenmiş, çalışma esnasında trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 kar yoluna yönlendirilmişti.

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