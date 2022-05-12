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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 16 Mayıs-20 Haziran'da trafiğe kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacağından İstanbul istikameti 16 Mayıs-20 Haziran'da araç trafiğine kapatılacak.

Merve Özlem Çakır   | 12.05.2022
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 16 Mayıs-20 Haziran'da trafiğe kapatılacak Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Ankara

Karayolları Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacak.

Bu nedenle söz konusu otoyolun İstanbul istikametinde araç geçişine izin verilmeyecek.

İstanbul yönüne gidecek araçlar, Abant kavşağından D-100 kara yoluna aktarılacak. Bu araçların Kaynaşlı kavşağından yeniden otoyola katılımları sağlanacak.

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