Dolar
33.38
Euro
36.68
Altın
2,373.34
ETH/USDT
2,237.40
BTC/USDT
50,201.00
BIST 100
9,872.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'ndaki çalışma nedeniyle D-100 kara yolundan yaklaşık 46 bin araç geçti

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinin ulaşıma kapatılmasıyla oluşan yoğunluğun azaltılması için alternatif olarak Ankara-Beypazarı-Nallıhan-Akyazı-Adapazarı ile Ankara-Eskişehir-Bilecik-Adapazarı güzergahlarının kullanması tavsiye edildi.

Zafer Göder  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Anadolu Otoyolu'ndaki çalışma nedeniyle D-100 kara yolundan yaklaşık 46 bin araç geçti

Bolu

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünün tünel tüpünün uzatılması ve derz yenileme çalışmaları için kapatılması nedeniyle araçların D-100 kara yoluna yönlendirilmesi sonucu dün yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Karayolları 41. Şube Şefliği'nde ulaşıma kapatılan yoldaki tedbirlerle ilgili Kılıç başkanlığında yapılan toplantıda, emniyet, jandarma ve karayolları yetkilileri, trafikte yaşanan aksaklıklar ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı.

Ulaşımın rahat ve güvenli şekilde sağlanması adına neler yapılabileceği konusundaki önerileri dinleyen Kılıç, gazetecilere, 31 Temmuz ile 19 Eylül tarihleri arasında, 67 metre tünel uzatma ve 4 adet derz değişimi çalışmasının yapılacağını hatırlattı.

Kılıç, otoyolun Abant-Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul istikametinin şu anda kapalı olduğunu belirterek, "3 şerit İstanbul yolu istikametindeki araç trafiği D-100'e Abant Kavşağı'ndan itibaren verildi. D-100'de de bildiğiniz üzere 2 şeridimiz var. Böylece İstanbul istikametine ilerleyen 5 şerit 2 şeride düşmüş oluyor. Bundan kaynaklı trafik yoğunluğu gerçekleşiyor." diye konuştu.

Yoğunluğun, tatile gidenlerin mesaiye başlamak için İstanbul'a dönüş yaptığı pazar günü arttığına işaret eden Kılıç, "Yoğunluktan dolayı otoyol üzerinde 8 kilometrelik kuyruk oluştu. Kuyruğun sıfırlanması gecenin 03.00'ünü buldu. Yani dün 16.00'dan bugün 03.00'e kadarki yoğunluğu hep beraber yaşadık. Araç geçişi dün itibariyle 24 saatlik dilimde 46 bin oldu. Bu süre zarfında karayolları, jandarma ve emniyet görevlileri sahadaydı. Yoğunluğu azaltmak için çok büyük gayret içerisinde oldular." şeklinde konuştu.

Vali Kılıç, araç yoğunluğunun her pazar günü bu şekilde olmasını beklediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"50 gün bakım onarım faaliyeti devam edecek. Bu süre içerisinde yoğunluğu bekliyoruz. Özellikle pazar günü sürücülerimizin bundan az etkilenmesi anlamında alternatif iki yolumuz var. Ankara-Beypazarı-Nallıhan-Akyazı-Adapazarı ve Ankara-Eskişehir-Bilecik-Adapazarı yolları üzerinden sürücülerimiz İstanbul'a ulaşabilir. Özellikle otomobil kullanıcılarının bu yolları tercih edebileceklerini ifade etmek istiyorum."

Kılıç, ulaşımın yavaşlamasında büyük etken olarak görülen tır, kamyon, çekicilere ilişkin de Ankara, Karabük, Çankırı illerinden İstanbul'a gidecek bu tür araç sahiplerinin gece 00.00'dan sonra trafiğe çıkmasıyla ilgili çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'ndaki çalışma nedeniyle D-100 kara yolundan yaklaşık 46 bin araç geçti
İstanbul ve Trakya için sağanak uyarısı
Beyoğlu Belediyesi Cihangir'deki merdivenden Filistin bayrağı renklerini kaldırdı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ülkemizde düzenli göçmen sayısı bugün itibarıyla 4 milyon 437 bin
SunExpress, Beyrut seferlerini askıya alma kararını 12 Ağustos'a uzattı

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'ndaki çalışma nedeniyle D-100 kara yolundan yaklaşık 46 bin araç geçti

Anadolu Otoyolu'ndaki çalışma nedeniyle D-100 kara yolundan yaklaşık 46 bin araç geçti

Anadolu Otoyolu’ndaki çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşanıyor

Bolu'da yerli ve yabancı futbol takımları yeni sezona hazırlanıyor

Bolu'da yaralı bulunan kızıl geyik yavrusuna özenle bakılıyor

Bolu'da yaralı bulunan kızıl geyik yavrusuna özenle bakılıyor
Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde tünelin uzatılması için çalışma yapılacak

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde tünelin uzatılması için çalışma yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet