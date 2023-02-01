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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Zafer Göder   | 01.02.2023
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bolu

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde 34 LA 4227 plakalı otomobil, 34 EKY 39 plakalı tır, 81 EL 481 plakalı yolcu otobüsü ve Karayolları kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Kaza mahalline gelerek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, tünelde seyreden otomobilin bankete çarpması sonucu kaza meydana geldiğini bildirdi.

Karayolları kar küreme aracının yardım için durduğu sırada yolcu otobüsünün otomobile çarptığını aktaran Kılıç, "1 vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. 6 yaralımız var. Yolu hızlı şekilde trafiğe açmaya çalışıyoruz. Yolda karla alakalı herhangi bir buzlanma ve kayma olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Kılıç, vefat eden vatandaşın ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

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