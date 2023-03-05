Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde farklı noktalarda meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Kocaeli
Otoyolun İstanbul istikameti Çenedere viyadüğü mevkisinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobillerin karıştığı 3 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazalarda yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıyor.
Birbirine yakın noktalarda meydana gelen kazalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlardan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.