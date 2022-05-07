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Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin dönüşü ile yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı'nı hafta sonu ile birleştirerek eve dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Zafer Göder   | 07.05.2022
Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin dönüşü ile yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Otoyolun İstanbul yönü Bolu kesiminde akşamın ilk saatlerinde araç kuyrukları oluşmaya başladı.

Karadeniz-Gerede Bağlantı Yolu'nda görülen trafik yoğunluğu Dörtdivan, Yeniçağa, Çaydurt, Bolu, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde etkili oluyor.

İstanbul yönüne giden araçlar nedeniyle D-100 kara yolunun Gerede ve Yeniçağa kesimlerinde de kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

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