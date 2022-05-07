Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin dönüşü ile yoğunluk yaşanıyor
Ramazan Bayramı'nı hafta sonu ile birleştirerek eve dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu.
Bolu
Otoyolun İstanbul yönü Bolu kesiminde akşamın ilk saatlerinde araç kuyrukları oluşmaya başladı.
Karadeniz-Gerede Bağlantı Yolu'nda görülen trafik yoğunluğu Dörtdivan, Yeniçağa, Çaydurt, Bolu, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde etkili oluyor.
İstanbul yönüne giden araçlar nedeniyle D-100 kara yolunun Gerede ve Yeniçağa kesimlerinde de kısmi yoğunluk yaşanıyor.
Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.