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Anadolu Otoyolu'nda sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis görüş mesafesini azalttı.

Cem Ali Kuş, Sefer Demir   | 21.02.2023
Anadolu Otoyolu'nda sis etkili oluyor Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Düzce

Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis etkisini gösteriyor.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü otoyolda polis, Karayolları ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız ile yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

Sis, kent merkezinde de etkisini gösteriyor.

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