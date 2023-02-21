Anadolu Otoyolu'nda sis etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis görüş mesafesini azalttı.
Düzce
Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis etkisini gösteriyor.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü otoyolda polis, Karayolları ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız ile yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.
Sis, kent merkezinde de etkisini gösteriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.