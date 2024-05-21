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Anadolu Otoyolu'nda kamyonun açık kalan damperi uyarı levhasına çarptı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyonun açık kalan damperi, otoyol uyarı levhasına çarptı.

Göksel Cüneyt İğde  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Anadolu Otoyolu'nda kamyonun açık kalan damperi uyarı levhasına çarptı Fotoğraf: Murat Ataseven/AA

Düzce

Otoyolun üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapalı olan Kaynaşlı kesimi Ankara istikametinde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yüklenici firmaya ait sıcak asfalt yüklü kamyonun damperi uyarı levhasına takıldı.

Kazada açık kalan damperi levha direklerine takılan kamyonun ön kısmının havada asılı kaldığı görüldü.

Bölgeye çağrılan vinç yardımıyla kamyon takıldığı yerden çıkarıldı.

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