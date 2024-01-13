Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın çarpışması sonucu Ankara istikametinde ulaşımda aksama yaşandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 2 tırın çarpışması sonucu Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı.
Bolu
Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden İlhan Külekcioğlu'nun kullandığı 38 ABL587 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri mevkisinde, Movlamberdi Aydogdyyew idaresindeki DB 4939 MR plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sürücü Külekcioğlu, çarpmanın etkisiyle ezilen tırın içinden kendi imkanlarıyla çıkarak sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle Ankara istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucunda tırlar olay yerinden çekilerek ulaşım normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.