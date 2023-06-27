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Anadolu Otoyolu, tatilcilerden geriye kalan çöpler ve kirlilikten temizlendi

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nu kullanan tatilcilerden geriye kalan çöpler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla toplandı.

Zafer Göder  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Anadolu Otoyolu, tatilcilerden geriye kalan çöpler ve kirlilikten temizlendi

Bolu

Otoyolun Bolu geçişinde cuma günü mesai bitiminden pazar günü akşam saatlerine kadar süren trafik yoğunluğu nedeniyle mola veren tatilcilerin yol açtığı kirlilik temizleniyor.

Ulaşımın normale dönmesinin ardından Bakan Uraloğlu'nun talimatı üzerine çalışma başlatan karayolları ekipleri, yol kenarındaki yeşil alanlar, emniyet şeritleri ve dinlenme tesislerinin çevresindeki çöpleri topladı.

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de karayollarının çalışma sahası dışında kalan alanlarda temizlik yaptı.

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