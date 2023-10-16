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Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme kaza trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 15 aracın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Emre Ayvaz, Sefa Tetik  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme kaza trafiği aksattı Fotoğraf: Nuri Dinçer Akçaharman/AA

Kocaeli

Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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