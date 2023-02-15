Anadolu Hayat Emeklilik'ten deprem bölgesine 10 milyon TL'lik bağış kararı
Istanbul
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 10 milyon TL tutarında bağış yapılmasına karar verdi.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz tarafından Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilimizi yıkıcı bir şekilde etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlarımıza destek olunmasına ve ilgili bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçların teminine yönelik olarak, AFAD'a 10 milyn TL tutarında bağış yapılmasına, söz konusu bağışın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.