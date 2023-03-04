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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 35 bin taraftara tedbir uygulandığı iddiasına yalanlama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında gerçekleşen eylemlerden dolayı 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İrem Demir   | 04.03.2023
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 35 bin taraftara tedbir uygulandığı iddiasına yalanlama

İstanbul

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta Ülker Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda "sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılarak, seyirden yasak tedbiri uygulandığı" vurgulanan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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