Anadolu Ajansı personeli kan bağışında bulundu
Anadolu Ajansı (AA) çalışanları, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.
Ankara
Türk Kızılay tarafından kan bağışı için AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Alanı'na stant kuruldu.
Kan bağışında bulunmak isteyen AA personeli, stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti.
Stantta görevli doktorun incelemelerinin ardından verilen onayla bağışta bulunan AA çalışanları, herkesi kan vermeye davet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.