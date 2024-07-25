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Gündem, Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı personeli kan bağışında bulundu

Anadolu Ajansı (AA) çalışanları, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Buğrahan Ayhan  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Anadolu Ajansı personeli kan bağışında bulundu Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Türk Kızılay tarafından kan bağışı için AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Alanı'na stant kuruldu.

Kan bağışında bulunmak isteyen AA personeli, stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti.

Stantta görevli doktorun incelemelerinin ardından verilen onayla bağışta bulunan AA çalışanları, herkesi kan vermeye davet etti.

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