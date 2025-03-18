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Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasını kınadı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasını şiddetle kınadı.

Zeynep Katre Oran  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasını kınadı

Ankara

CAIR'in internet sitesinde yer alan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes yerine kendi yönetimini korumaya öncelik verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Savaş suçlusu Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetini, Gazze'deki kadın, erkek ve çocuklara yönelik korkunç ve soykırıma varan saldırılarına devam ederek sadece birkaç saat içinde yüzlerce sivili öldürdüğü için şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması çağrısında bulunulan açıklamada, Filistin halkının özgürlüğünü güvence altına alacak gerçek bir barış sürecinin başlaması gerektiği vurgulandı.

Ölen ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi aştı.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

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