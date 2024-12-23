Dolar
35.22
Euro
36.87
Altın
2,631.64
ETH/USDT
3,299.10
BTC/USDT
95,368.00
BIST 100
9,741.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON- Ambarlı Limanı'nda gece 04.00 sıralarında Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yattı.
logo
Gündem

Ambarlı Limanı'nda yan yatan kuru yük gemisindeki 15 personel tahliye edildi

Ambarlı Limanı'nda yükleme yapılırken yan yatan kuru yük gemisindeki 15 personel tahliye edildi.

Hamdi Dindirek  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Ambarlı Limanı'nda yan yatan kuru yük gemisindeki 15 personel tahliye edildi

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ambarlı Limanı'nda gece saat 04.00 sıralarında Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yattı.

Gemide görevli 15 kişilik mürettebattan 10'u ekipler tarafından kurtarılırken, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıktı.

Olayda hafif yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Geminin etrafı yüzer bariyerle çevrilerek, deniz kirliliği riski kontrol altına alındı.

Kurtarma çalışmaları, liman başkanlığı koordinasyonunda sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ambarlı Limanı'nda yan yatan kuru yük gemisindeki 15 personel tahliye edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 5, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 25 personel alacak
Türkiye ve dünya gündemi
Mersin'deki "Zincir" operasyonunda 91 şüpheli tutuklandı
"Çengel-13" operasyonlarında 10 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi

Benzer haberler

Ambarlı Limanı'nda yan yatan kuru yük gemisindeki 15 personel tahliye edildi

Ambarlı Limanı'nda yan yatan kuru yük gemisindeki 15 personel tahliye edildi

Özlem Gürses hakkında ''konutu terk etmeme'' ve ''yurt dışı yasağı'' kararı

Marmara'da kasım yağışları geçen yıla göre yüzde 70 azaldı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da yolcusunu istediği yere götürmeyip araçtan indiren taksiye ceza

İstanbul'da yolcusunu istediği yere götürmeyip araçtan indiren taksiye ceza
"Yarasa adam" 700 metre yüksekten atlayıp iki bina arasından Kartal Sahili'ne indi

"Yarasa adam" 700 metre yüksekten atlayıp iki bina arasından Kartal Sahili'ne indi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet