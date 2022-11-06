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Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi taşıyan tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Cihan Okur, Tevfik Öztürk   | 06.11.2022
Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı Fotoğraf: Tevfik Öztürk/AA

Amasya

Taşova istikametinden Samsun yönüne giden Mavi Tur'a ait yolcu otobüsü, Çambükü mevkisinde, iş makinesi taşıyan tırla çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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