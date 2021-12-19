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Amasya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı

Amasya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

Cihan Okur   | 19.12.2021
Amasya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı Fotoğraf: Cihan Okur / AA

Samsun

Alınan bilgiye göre, Kapadokya'dan Amasya'ya giden 52 ABJ 427 plakalı tur otobüsü, Amasya Çorum kara yolu Kaleboğazı mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ediliyor.

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