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Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

Amasya'da pikniğe giden 3 kişiden 2'si sel sularına kapılarak kayboldu.

Cihan Okur  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Amasya

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat E, Zilal Ş. ve eşi Serkan Ş, 05 AAD 046 plakalı otomobille sel sularına kapıldı.

Serkan Ş, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu, Murat E. ve Zilal Ş. araçla birlikte kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Henüz kayıp kişilere ait bir ize rastlanmazken AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekiplerince arama çalışmaları sürüyor.

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