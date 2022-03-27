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Amasya'da hal çalışanı şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile bir süre sürüklendi

Amasya'da, hal çalışanının şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile bir süre sürüklenmesi kameraya yansıdı.

Cihan Okur   | 27.03.2022
Amasya'da hal çalışanı şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile bir süre sürüklendi

Amasya

Amasya Sebze Halinde şiddetli rüzgarın etkisiyle ayaklarında ağırlık olan büyük şemsiyenin sürüklendiğini gören personel Murat Çopuroğlu (54), peşinden koşturup yakaladı.

Ağırlıkların üzerine çıktığı şemsiye ile bir süre sürüklenen Çopuroğlu, mekanizmayı devirerek hareket etmesini engelledi.

Çopuroğlu, "Baktım şemsiye gidiyor, hiç düşünmeden koştum peşinden, halat kolunu çevirerek şemsiyeyi katlamaya çalıştım ancak olmadı, ancak devirerek durdurdum." dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın bir benzeri, 2019 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanmıştı. Bir hal esnafının, şiddetli rüzgar nedeniyle uçmasını engellemek istediği şemsiyeyle birkaç metre havalanması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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