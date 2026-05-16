Amasya ve Tokat’ta Yeşilırmak'ın taşması sonucu evleri ve tarım alanlarını su bastı Amasya’da Yeşilırmak Nehri’nin taşması sonucu bazı ev ve iş yerleriyle seralar ve ekili araziler su altında kaldı. Tokat’ın Turhal ilçesinde ise Yeşilırmak Nehri ile Karasu ve Hotan derelerinin geçtiği bölgelerde taşkın meydana geldi.

Kent merkezinin Ataşehir mevkisinde Yeşilırmak'ın yer yer taşması sonucu yürüyüş yollarında su seviyesi sınır noktaya ulaştı. Taşkın ihbarları üzerine bölgeye DSİ, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde vidanjörlerle tahliye çalışması başlatırken, DSİ ekipleri ise nehrin taşmasını engellemek amacıyla gezi yolu kenarına toprakla set ördü.

Zabıta ekipleri ise nehir kenarına emniyet şeridi çekerek vatandaşları tehlikeli alanlardan uzak durmaları konusunda anonslarla uyardı.

Nehrin taşması sonucu kent merkezindeki bazı ev ve iş yerleri ile Kızılca, Ovasaray, Aksalur, Saraycık ve Mamatlar köylerinde bulunan seraları ve ekili arazileri su bastı.

Bölgede yaşanan taşkın ve su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın nedeniyle araziler su altında kaldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak Nehri ile Karasu ve Hotan derelerinin geçtiği bölgelerde taşkın meydana geldi.

İlçeye bağlı Hamide ve Kızkayası köyleri ile Hamam, Borsa, Çevlikler, Varvara ve Gaziosmanpaşa mahalleleri taşkından etkilendi, araziler su altında kaldı.

Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli ile Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, ilgili kurum müdürleriyle taşkın yaşanan bölgelerde inceleme yaptı, vatandaşların taleplerini dinledi.

