Dolar
18.59
Euro
18.18
Altın
1,633.95
ETH/USDT
1,296.10
BTC/USDT
19,137.00
BIST 100
3,873.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Amasra'da patlamanın yaşandığı maden sahasında çalışma ve incelemeler sürüyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde, maden ocağında meydana gelen patlamanın 6. gününde bölgedeki çalışma ve incelemeler devam ediyor.

Yücel Velioğlu, Ömer Faruk Cebeci, Gökhan Yılmaz   | 19.10.2022
Amasra'da patlamanın yaşandığı maden sahasında çalışma ve incelemeler sürüyor

Bartın

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, maden işçileri, 3 vardiya şeklinde uygulanan 8 saatlik mesailerine, amirler tarafından nerede olacaklarının ve ne iş yapacaklarının belirlenmesiyle başlıyor.

İşçi asansörleri ve ardından fayton denilen demir yolu aracının yanı sıra bazı alanlarda da yürüyerek derinlere doğru ilerleyen madenciler, yerin metrelerce altında kömür kazıyor.

Çıkartılan kömürü vagonlara yükleyen, yeri geldiğinde tahkimatlar yapan işçiler, zorlu mesailerini tamamlıyor.

Patlamada 41 işçi yaşamını yitirdi

Patlamanın yaşandığı 14 Ekim Cuma günü 16.00-00.00 vardiyası için gelen işçiler de iş güvenliği kapsamında zorunlu antistatik iş elbiselerini giymelerinin ardından lambalarını ve oksijenli ferdi kurtarıcılarının (OFK) yanı sıra diğer ekipmanlarını aldı.

Tertip alan işçiler, 2 katlı 12'şer kişilik asansörlerle -250 kotuna inerek görev alanlarına dağıldı.

Faytonlarla galerilerden geçilerek inilen -300 ila -350 kotunda 14 Ekim'de saat 18.15'te patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yapılan ihbarla Zonguldak'tan yola çıkan TTK tahlisiye ekipleri, müesseseye gelerek kuyu başından talimatla madene indi.

Ocağın -250 kotunda kuyu dibinde oluşturulan güvenli alana tahlisiye ekiplerince getirilen yaralılar, UMKE görevlilerinin müdahalesinin ardından asansörle yukarı çıkarılarak, alanda bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hayatını kaybeden 41 işçinin cenazeleri ile yaralılar yaklaşık 18 saat süren çalışmayla yer üstüne çıkarıldı.

Daha sonra TTK ekiplerince içerideki yangının söndürülmesi için -250 kotunda bölgeye giden temiz havayı önlemek amacıyla iki noktaya beton baraj yapıldı, ardından sızdırmazlığı sağlamak için köpük uygulandı.

Soruşturmayı 6 savcı yürütüyor

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağındaki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında 6 savcı görevlendirildi.

Soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinin tüm dijital materyallerine ve belgelerine el konuldu.

Olayla ilgili olarak maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, bölgeye gelerek çalışmalarına başladı.

Soruşturma kapsamında müşteki, mağdur ve tanıkların beyanlarının alınması süreci Amasra Adliye Sarayı'nda devam ediyor. Zaman zaman Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ile Cumhuriyet savcıları ve bilirkişiler de maden sahasına gelerek incelemede bulunuyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim Cuma günü saat 18.15'te meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi sağ tahliye edildi, 11 madenci tedavileri için hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 6'sı iki ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor
Çanakkale'de 322 şehit mezarının bulunduğu Projektör Tepe Şehitliği ihya ediliyor
RTÜK'ten Tele1'e 3 gün yayın durdurma cezası
Terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanı hakim karşısında
Diyarbakır annelerinden Tokay: Evlatlarımızı alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Benzer haberler

Amasra'da patlamanın yaşandığı maden sahasında çalışma ve incelemeler sürüyor

Amasra'da patlamanın yaşandığı maden sahasında çalışma ve incelemeler sürüyor

Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı

Patlamada hayatını kaybeden madencinin yarım kalan hayalini eşi gerçekleştirecek

Maden ocağında hayatını kaybeden Murat Öztan düğün hazırlığı yapıyordu

Maden ocağında hayatını kaybeden Murat Öztan düğün hazırlığı yapıyordu
Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu
Madende hayatını kaybeden Özçelik'in ailesine Bakan Akar'dan başsağlığı telefonu

Madende hayatını kaybeden Özçelik'in ailesine Bakan Akar'dan başsağlığı telefonu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet