Amanos Dağları'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'ın Defne ilçesi Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını, hava ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hatay
Ballıöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 25 yangın, 100 yangın söndürme işçisi ve bir iş makinesi sevk edildi.
Büyümeden kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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