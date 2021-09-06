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Amanos Dağları'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın Defne ilçesi Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını, hava ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Cem Genco   | 06.09.2021
Amanos Dağları'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay

Ballıöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 25 yangın, 100 yangın söndürme işçisi ve bir iş makinesi sevk edildi.

Büyümeden kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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