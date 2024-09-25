Altun'dan Avusturya Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasına yönelik açıklamasına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın harekete geçilmesi için yaptığı çağrıya gösterilen bu tepki, İsrail'in Filistin'deki soykırımını teşvik eden Batı'nın suç ortaklığının açık bir örneğidir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasına yönelik Avusturya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının, sadece bir benzetmeden ibaret değil, bu soykırımı destekleyenleri aynada kendilerine bakmaya davet eden bir çağrı olduğunu ifade eden Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Gösterilen tepkilerden anlaşılacağı üzere, suç ortakları ve işbirlikçileri mesajı almıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarından ancak kendilerini suçlu hisseden ve kendi geçmişlerinden utananlar rahatsızlık duyar. Aynı şekilde kendilerini ifşa olmuş hissedenler de sadece geçmişteki benzer suçlarından ötürü İsrail devletinin savaş suçlarına yardım ve yataklık edenlerdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu karşılaştırmayı, günümüzün en vahşi etnik temizlik ve soykırım örneklerinden birine dikkat çekmek ve konuyu geniş kitlelerce daha anlaşılabilir kılmak için kullanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın uluslararası toplumun harekete geçmesi için yaptığı çağrıya gösterilen bu tepki, İsrail'in Filistin'deki soykırımını teşvik eden Batı'nın suç ortaklığının açık bir örneğidir."
"Hakikatin sesi olmaya ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz"
Altun, tarihin, tıpkı Nazi destekçilerini ve işbirlikçilerini unutmadığı gibi bu yangını körükleyenleri de unutmayacağını belirtti.
Batı'nın suçluluk psikolojisiyle gösterdiği bu savunma refleksinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha hakikati açık ve net olarak dile getirdiğinin ispatı olduğunu vurgulayan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"Hakikat karşısında dehşete düşmek zor olsa gerek. Irkçılık ve etnik temizlik ile dolu karanlık bir tarihi olanların, Filistin'deki soykırımı destekleyerek aynı hatayı tekrarlaması açıkça bir trajedidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi, biz soykırımdan kaçanlara kucak açarak tarihte hep doğru tarafta yer aldık. Biz hakikatin sesi olmaya ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.