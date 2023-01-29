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Alperen Ocakları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları İzmir'de protesto etti

Alperen Ocakları İzmir İl Başkanlığı üyeleri, bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e saldırılara tepki gösterdi.

Haydar Toprakçı   | 29.01.2023
Alperen Ocakları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları İzmir'de protesto etti

İzmir

Konak Meydanı'nda bir araya gelen Alperen Ocakları üyeleri, tekbir getirip "Kur'an'a uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan atarak Alsancak Cumhuriyet Bulvarı'ndaki İsveç Konsolosluğu önüne yürüdü.

Alperen Ocakları İzmir İl Başkanı Fatih Eser, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son bir haftada İsveç'te, Danimarka'da ve Hollanda'da meydana gelen alçaklıklar, artık bardağı taşırmış, kınamak ve ayıplamakla geçiştirilemeyecek kadar ileri gidilmiştir. Büyük Türk milleti, tarih boyunca büyük zaferlere büyük destanlara imza atmış, düşmanını sayısız bozguna uğratmış ancak bir kez olsun düşmanın kutsal kabul ettiği hiçbir değerine hakaret etmemiştir. Kendi kutsalına karşı bir hakaret söz konusu olduğunda da gereken cevabı en sert bir şekilde vermiştir."


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Alperen Ocakları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları İzmir'de protesto etti

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